Matteo Macchioni video intervista | Il mio debutto come compositore e autore oggi le canzoni durano troppo poco

Scopri l’inedita sfaccettatura di Matteo Macchioni, il primo tenore ad aver conquistato Amici e ora protagonista di un ritorno al pop con il suo nuovo album omonimo. In questa video intervista, il cantautore rivela le sfide del suo debutto come compositore e autore, affrontando il tema attuale delle canzoni troppo brevi. Un viaggio emozionante tra musica e passione, che ti lascerà desideroso di scoprire di più.

La nostra video intervista a Matteo Macchioni, in occasione dell’uscita dell’album omonimo e che vede il ritorno al pop per l’affermato cantante lirico. Nella nostra video intervista, Matteo Macchioni – primo tenore ad aver partecipato ad Amici – racconta l’origine e l’identità del suo nuovo album omonimo, Matteo Macchioni, disponibile dal 6 giugno su tutte le piattaforme digitali ( Unalira Edizioni Musicali ). Un lavoro elegante e potente, in cui la voce lirica si intreccia con l’anima pop, dando vita a un racconto musicale intimo e universale. Anticipato dal singolo Prendi le mie mani, il disco contiene dieci tracce e si conclude con un medley live in stile crossover dei Queen: One Vision Bohemian Rhapsody. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Matteo Macchioni video intervista: «Il mio debutto come compositore e autore, oggi le canzoni durano troppo poco»

In questa notizia si parla di: matteo - macchioni - intervista - debutto

