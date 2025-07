LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | 4×100 donne è rimonta d’oro! Giannelli terza meraviglia | è bronzo nei 400 sl!

Gli Europei juniores di nuoto 2025 hanno regalato emozioni intense e risultati sorprendenti, con l’Italia che si distingue per 14 medaglie, tra cui 4 ori e un poker di protagonisti come Giannelli. La gara è stata un crescendo di adrenalina, rimontando e conquistando il podio. Rimani aggiornato e vivi ogni istante di questa meravigliosa avventura natatoria. Clicca qui per non perdere neanche un dettaglio della nostra diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: Per gli Europei juniores di nuoto è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi grandi eventi internazionali di nuoto. Buona serata! 20.22. L’Italia chiude l’Europeo con 14 medaglie, 4 ori, 7 argenti e 2 bronzi che fruttano il secondo posto nel medagliere alle spalle della straripante Gran Bretagna (19 medaglie, 9 ori) ma davanti alla Spagna, che si è presentata in grandissimo spolvero a questo appuntamento giovanile e alla Lituania. La Russia non viene considerata nel medagliere ma avrebbe fatto meglio dell’Italia, questo va detto 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: 4×100 donne, è rimonta d’oro! Giannelli, terza meraviglia: è bronzo nei 400 sl!

In questa notizia si parla di: nuoto - europei - juniores - diretta

