Karima Canta autori video intervista | Un progetto nato grazie al pubblico mi ha stupito Elodie e Frida allo Zecchino…

La nostra video intervista a Karima in occasione dell’uscita dell’album Canta autori in cui ha omaggiato la musica italiana, l’artista toscana ha parlato del duetto con Fabio Concato e Nino Buonocore, di sua figlia Frida, del suo primo libro e di molto altro. Vi presentiamo la nostra video intervista a Karima in occasione dell’uscita dell’album Canta autori ( Jando Music Via Veneto Jazz) in cui ha omaggiato la musica italiana, un’idea nata grazie al pubblico e alla voglia di uscire fuori dalla confort zone della black music. La selezione dei brani è stata complessa, il sound è acustico e abbraccia la melodia aperta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu