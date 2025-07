Mar Rosso nave mercantile attaccata al largo dello Yemen | incendio a bordo

Nel cuore del Mar Rosso, una nave mercantile è stata attaccata al largo dello Yemen, scatenando un incendio a bordo. Nessun gruppo ha rivendicato finora l’attacco, segnando il primo episodio di violenza da due mesi, dopo la tregua siglata tra Stati Uniti e Houthi a maggio. Questo episodio riaccende le tensioni in una regione già fragile, suscitando preoccupazione internazionale per la stabilità e la sicurezza marittima.

Nessun gruppo ha finora rivendicato l'attacco, il primo dopo due mesi dalla tregua raggiunta tra gli Stati Uniti e gli Houthi a maggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mar Rosso, nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: incendio a bordo

In questa notizia si parla di: rosso - nave - mercantile - attaccata

Nave in fiamme nel Mar Rosso: attacco sospetto degli Houthi; Mar Rosso, nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: incendio a bordo; Nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: lanciati razzi, scontro armato in corso e due droni abbattuti.

Nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: lanciati razzi, scontro armato in corso - Una nave mercantile è stata attaccata nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, dopo essere stata avvicinata ... Secondo msn.com

Nave in fiamme nel Mar Rosso: attacco sospetto degli Houthi - I ribelli non hanno rivendicato l'aggressione, ma in passato hanno attaccato navi che transitavano al lar ... Da msn.com