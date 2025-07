LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 6-3 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | scottano i game dello spagnolo nel 3° set

Il match tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 si sta rivelando una sfida emozionante, con scambi intensi e colpi spettacolari. I giochi si susseguono con ritmo serrato, evidenziando la lotta di nervi tra i due campioni. Riuscirà il giovane spagnolo a conquistare il set o sarà Rublev a prevalere? Continua a seguire la diretta live per non perdere ogni istante di questo avvincente incontro, aggiornamenti sempre in tempo reale.

2-3 A trenta con servizio e dritto. 40-30 Sempre con la prima vincente Rublev. 30-30 Pesante la risposta di rovescio dell'iberico, poi con il dritto fa malissimo. 30-15 Dritto difensivo in rete di Rublev. 30-0 Non risponde mai Alcaraz nel 3° set. 15-0 Solita prima slice vincente. 2-2 A quindici questa volta comodamente Alcaraz. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Seconda al corpo vincente. 15-15 Smorzata in rete dello spagnolo. 15-0 Ottimo slice di Alcaraz. 1-2 A quindici il russo. 40-15 RIsposta incisiva e punto iberico. 40-0 Con il dritto Rublev. 30-0 Prima vincente.

