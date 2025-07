Wimbledon Alcaraz-Rublev | che lotta anche nel 2° set lo vince Carlos Live 6-7 6-3 0-0

La sette giorni di Wimbledon entra nel vivo con emozioni da cardiopalma: Alcaraz e Rublev si sfidano in un duello leggendario, mentre Carlos Alcaraz conquista il terzo set di una battaglia epica. Con gli ottavi in arrivo, il torneo si infiamma, e domani si preparano a scendere in campo Sinner, Cobolli e Sonego, pronti a scrivere nuove pagine di storia sul verde londinese.

Settima giornata dello Slam londinese, iniziano gli ottavi in singolare. Domani in campo Sinner, Cobolli e Sonego. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, Alcaraz-Rublev: che lotta anche nel 2° set, lo vince Carlos Live 6-7, 6-3, 0-0

In questa notizia si parla di: wimbledon - alcaraz - rublev - lotta

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Il due volte campione in carica Carlos Alcaraz batte Jan-Lennard Struff per 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 e raggiunge ancora una volta gli ottavi di finale a #Wimbledon. Vai su Facebook

LIVE Wimbledon: Norrie 4-1 al 5° con Norrie. Alcaraz on serve con Rublev. Out Errani/Vavassori; Wimbledon: Alcaraz supera un mai domo Struff. Ora Rublev agli ottavi [VIDEO]; alcaraz-rublev-nitto-atp-finals-2024-wednesday | | Tennis.

Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live - Il numero 2 del Ranking Atp in cerca della qualificazione ai quarti, per continuare la sua rincorsa ad uno storico tris nello Slam più prestigioso del Mondo ... Scrive msn.com

Alcaraz-Rublev diretta 4-5: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming - Carlos Alcaraz scende in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon dove sfida il russo Andrej Rublev. Come scrive msn.com