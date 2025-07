EMU shadPS4 v0.100 – The Last LNDF | Novità GPU Miglioramenti e Fix per Bloodborne The Last Guardian e Altri Giochi

Scopri shadPS4, l’emulatore open-source in rapida crescita che porta i giochi PS4 sul tuo PC. Con aggiornamenti costanti, miglioramenti alla compatibilità e nuove funzionalità, si configura come uno strumento promettente per gli appassionati di gaming. Recenti fix e ottimizzazioni rendono già possibile giocare a titoli come Bloodborne e The Last Guardian con maggiore fluidità e precisione. Preparati a esplorare un mondo di possibilità e a vivere l’esperienza Sony su qualsiasi macchina.

shadPS4 è un emulatore open-source per PlayStation 4 (PS4) ancora in fase di sviluppo, che permette di eseguire giochi PS4 su PC. A differenza di altri emulatori più maturi come RPCS3 (per PS3), shadPS4 è un progetto relativamente giovane ma in rapida evoluzione, con aggiornamenti costanti che migliorano compatibilità e prestazioni. L’emulatore si concentra sull’accuratezza dell’hardware PS4, riproducendo le funzionalità della CPU, della GPU (AMD GCN) e del sistema operativo Orbis OS. Grazie al lavoro della community, sempre più giochi diventano giocabili, anche se molti richiedono ancora ottimizzazioni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net