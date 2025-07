Mercato Juventus | Tudor ha deciso vuole che questo bianconero rimanga a Torino! Si allontana il suo addio ecco cosa sta succedendo

Il mercato della Juventus entra in una fase decisiva: Igor Tudor ha deciso di puntare forte su un giocatore chiave, desiderando che rimanga a Torino e non si perda tra le pieghe delle trattative. La volontà del tecnico apre nuovi scenari, alimentando l'ottimismo sui possibili sviluppi. Mentre la dirigenza lavora senza sosta sul fronte acquisti, tutto fa pensare che il futuro di questo talento bianconero sia sempre più legato alla maglia juventina. Scopriamo cosa sta succedendo nel mondo Juventus.

Mercato Juventus: Tudor ha preso questa decisione su un giocatore bianconero. Vorrebbe che rimanga a Torino! Ecco cosa sta succedendo. Il mercato Juventus lavora senza sosta per definire l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao. Il talento portoghese, dopo una stagione in prestito che ha convinto tutti, è diventato una priorità per la dirigenza e soprattutto per il tecnico Igor Tudor, che ne ha caldeggiato la permanenza. Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Giovanni Albanese, i contatti tra la Juve e il Porto sono continui, ma la trattativa è entrata in una fase delicata e decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com