Chieti 14enne aggredita con calci e pugni da due coetanee | il video del pestaggio finisce sui social Il padre | Genitori vegliate sui vostri figli

Un episodio allarmante scuote Chieti: una ragazzina di 14 anni è stata brutalmente aggredita con calci e pugni da due coetanee, mentre il pestaggio veniva immortalato e condiviso sui social. Un gesto grave che solleva importanti domande sulla tutela dei minori e il ruolo di adulti e genitori. È fondamentale vigilare sui propri figli e promuovere un dialogo aperto. La comunità chietina si interroga: come prevenire simili tragedie e garantire un ambiente sicuro per i giovani?

Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita con calci e pugni al volto, alla testa e allo stomaco da due coetanee sabato sera, 5 luglio, a Chieti. Il pestaggio è stato filmato da alcuni dei presenti, che non sono intervenuti per fermare la violenza, ed è finito sui social. Un’aggressione pesante con la giovane ricoverata in osservazione al pronto soccorso del policlinico della città abruzzese. L’aggressione si è verificata nel perimetro della Villa comunale, il polmone verde del capoluogo teatino dove le ragazzine si sarebbero date appuntamento. Del caso, dopo il primo intervento della volante, si sta occupando la Squadra mobile della Questura. 🔗 Leggi su Open.online