Krstovic Juve Sticchi Damiani chiude la porta alla sua partenza? In questo momento il Lecce… Annuncio del presidente sul futuro dell’attaccante

Il futuro di Krstovic sembra ancora incerto, ma il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, mette le cose in chiaro: al momento, nessuna partenza prevista. La sua posizione rafforza la volontà di mantenere l’attaccante, nonostante gli interessamenti delle big come la Juventus. Tra le questioni calde del mercato, la difesa e l’attacco si confermano temi di grande attualità . Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il destino di Krstovic e il mercato estivo.

Krstovic Juve, Saverio Sticchi Damiani – presidente del Lecce – ha parlato così della possibile partenza dell’attaccante. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, parlando anche del futuro di Krstovic, obiettivo del calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. ADDIO DI FALCONE, BASCHIROTTO E KRSTOVIC – «In questa fase del mercato c’è sempre l’abitudine di bollare ogni situazione. Invece ci sono dinamiche che vanno trattate singolarmente. Occorre vedere se c’è l’interesse di qualche club importante e se c’è voglia, da parte loro, di misurarsi altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juve, Sticchi Damiani chiude la porta alla sua partenza? «In questo momento il Lecce…». Annuncio del presidente sul futuro dell’attaccante

