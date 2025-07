Nuoto due podi per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei giovanili 2025 | azzurrini secondi nel medagliere

Con il sipario calato sull’edizione 2025 degli Europei giovanili di nuoto a Samorin, l’Italia si conferma protagonista con un bottino di 14 medaglie, tra cui 4 ori, e chiude al secondo posto nel medagliere. Un risultato che testimonia la crescita e il talento dei nostri giovani atleti. Da sottolineare che il normale fermento e l’entusiasmo della squadra hanno reso questa manifestazione ancora più memorabile, lasciando presagire un futuro ricco di successi...

Calato il sipario sull'edizione 2025 degli Europei giovanili di nuoto in corsie a Samorin. Nella piscina da 50 metri slovacca, l'Italia ha ottenuto nel sesto giorno di gare due podi, andando ad arricchire il "tesoretto" con 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi (14 podi) complessivi. La formazione tricolore, dunque, ha concluso al secondo posto del medagliere, preceduta solo dalla Gran Bretagna (9 ori, 5 argenti, 5 bronzi). Da sottolineare che il normale svolgimento dello schedule sia stato rallentato per le poco favorevoli condizioni meteo, visto che l'impianto usato è outdoor. Selezione tricolore che si è tolta la soddisfazione di prevalere nella finale della 4×100 mista femminile col crono di 4:04.

