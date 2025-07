Milan Ambrosini | Ricci play ideale Modric? Non mi stupirei se …

L'aria di mercato si anima con parole che accendono la passione rossonera: Massimo Ambrosini, ex stella del Milan, commenta con entusiasmo il possibile ritorno di Massimiliano Allegri e l’impatto di grandi maestri come Ricci e Modric. Le sue dichiarazioni svelano un quadro ricco di aspettative e strategie, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. E chissà, forse il futuro rossonero riserverà ancora molte sorprese…

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero e non solo: le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini: “Ricci play ideale. Modric? Non mi stupirei se …”

In questa notizia si parla di: milan - ambrosini - ricci - play

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Massimo #Ambrosini al #CdS: “#Ricci? Un buon giocatore e un ragazzo di prospettiva, che ha l'attitudine e la volontà giuste. Il Milan ha bisogno di geometrie in mezzo al campo e per lui, con due mezzali di qualità e inventiva, può essere un play ideale per il fr Vai su X

? Massimo #Ambrosini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, lancia un messaggio chiaro alla dirigenza del #Milan ? Secondo l’ex capitano, il club deve ritrovare l’ambizione di eccellere, troppo spesso assente negli ultimi anni Non si può vincere se Vai su Facebook

Milan, Ambrosini: “Ricci play ideale. Modric? Non mi stupirei se …”; “Ricci più Modric, il Milan ha bisogno di geometrie”: l’analisi di Ambrosini; Ambrosini: Tare è uno concreto che non vende fumo. Ricci? Può essere un play ideale per il fraseggio.

Ambrosini: “Ricci giocatore di prospettiva, Modric può fare anche…” - Massimo Ambrosini ha commentato gli acquisti realizzati fino ad ora dal Milan. Si legge su msn.com

Ambrosini su Ricci: "Buon giocatore con attitudine e volontà giuste" - L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Samuele Ricci, appena arrivato in rossonero dal Torino. Lo riporta torinogranata.it