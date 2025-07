Calci in faccia a una 14enne il video del pestaggio arriva al papà | Ragazzine in sottofondo ridevano

Un episodio di violenza che scuote tutta Italia: un pestaggio brutale di una ragazzina di 14 anni, documentato in un video choc mentre altre giovani la prendono in giro e ridono. La vittima, ricoverata in ospedale, ha bisogno dell’attenzione di tutti. È il momento di riflettere e agire: la sicurezza e il rispetto devono essere priorità . Continua a leggere per scoprire come possiamo prevenire simili tragedie.

La vittima è stata portata in ospedale dopo il pestaggio e ricoverata in osservazione nel pronto soccorso del policlinico di Chieti. Il padre su Facebook: "Genitori vegliate sui vostri figli che cosĂŹ non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pestaggio - calci - faccia - 14enne

