Alluvione in Texas almeno 69 morti e 11 dispersi Il Papa | Preghiamo per le vittime Trump firma la dichiarazione di grave disastro per gli aiuti federali

La tragedia delle alluvioni in Texas ha sconvolto le comunità, causando almeno 69 vittime, tra cui numerosi bambini. Mentre il Papa prega per le vittime e Trump firma la dichiarazione di disastro, le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Un dramma che richiede solidarietà e azioni concrete per alleviare le sofferenze di chi ha perso tutto. E mentre la speranza si fa strada, occorre chiedersi: come possiamo aiutare concretamente?

È salito a 69 il numero delle vittime, di cui 21 bambini, causate dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il Texas venerdì 4 luglio, proprio nel giorno dell’anniversario dell’Indipendenza americana. Lo ha confermato lo sceriffo della contea di Kerr, Larry L. Leitha, durante una conferenza stampa. «Si tratta di un bilancio destinato a salire», ha dichiarato, sottolineando che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Al momento risultano ancora disperse 11 bambine e un’educatrice che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto dalle acque. Su di loro sono concentrati gli sforzi dei soccorritori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: texas - vittime - alluvione - almeno

Alluvione in Texas, straripa un fiume e invade un’area di campi scout: 6 morti e centinaia di dispersi. Tra le vittime anche bambini - Una tragedia senza precedenti scuote il Texas: un’improvvisa e devastante alluvione ha straripato il fiume Guadalupe, sommergendo campi scout e centri estivi, lasciando dietro di sé almeno sei vittime e centinaia di dispersi, tra cui bambini innocenti.

#StatiUniti Almeno 21 bambini tra le 59 vittime accertate dell'#alluvione in #Texas. Lo riferiscono le autorità. #Trump, su Truth, fa sapere che ha firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, affinché i soccorritori abbiano le risorse di cui hann Vai su X

Cresce il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha provocato l'esondazione del fiume Guadalupe travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas Ora i soccorritori parlano di almeno 51 morti, di cui 28 adulti e 15 bambine. Altre 27 giovani però risultano Vai su Facebook

Texas, almeno 67 le vittime dell'alluvione. 21 i bimbi, si cercano 11 ragazze del campo estivo; Almeno 67 i morti in Texas, si cercano ancora 11 persone; Alluvione in Texas, la strage delle bambine. Almeno 68 morti e 11 dispersi: «Quell'onda di 8 metri nel buio ha travolto tutto.

Alluvione in Texas, 59 vittime. Almeno 29 bambine disperse - Continua a crescere il numero delle vittime dell'alluvione in Texas: adesso sono 59. Scrive msn.com

Alluvione in Texas, almeno 59 morti di cui 15 bambine: “Non ci fermeremo, troveremo le 27 ragazze disperse” - Il governatore Greg Abbott: “Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento ... Come scrive fanpage.it