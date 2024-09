Lily Collins è sempre più uguale a Audrey Hepburn

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Anime gemelle. Cheassomigli asi era notato da subito, ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Sia nei panni del suo personaggio Netflix Emily, di Emily in Paris, che nella vita di tutti i giorni, l’attrice ha iniziato a cavalcare questa somiglianza regalando look che appaiono come veri e propri omaggi. Occhi grandi, lineamenti delicati e un’aria raffinata: ora in comune hanno anche il guardaroba. La differenza si nota sopratutto sul set, dove Emily ha svoltato il suo look in favore di scelte stilistiche più raffinate e minimal, senza mai perdere quel suo estro all’americana.