La stagione di Lorenzo Patta | Non felice per l’esclusione in semifinale nella 4×100 L’infortunio mi ha fatto gareggiare poco

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha avuto come ospite, medaglia d’oro con la staffettamaschile agli Europei senior 2024 disputati a Roma. L’azzurro è anche giunto quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha corso soltanto in finale: “Ero in condizione, dopo gli Europei ho cercato di focalizzarmi, chiaramente, solo sulle Olimpiadi, l’obiettivo primario erano le Olimpiadi e dopo gli Europei ho avuto dei piccoli problemi, perché io arrivavo da un infortunio a maggio alla prima gara a Savona, in una settimana mi sono rimesso in sesto per arrivare pronto agli Europei facendo probabilmente uno / due allenamenti, quindi diciamo che ripartire subito a canna con due gare come quelle di Roma non è stato il massimo per i miei muscoli, ed infatti l’ho subito parecchio subito dopo.