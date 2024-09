La Baldaccio Bruni si tinge di rosa | al via la stagione di calcio femminile ad Anghiari

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha ufficialmente preso il via la nuovacalcistica della, segnata da una storica novità: la società anghiarese, dopo 125 anni di attività, schiererà per la prima volta una squadra di. La presentazione del team, denominatoWoman, si è svolta lunedì sera ad, alla presenza degli sponsor, del presidente Maurizio Lacrimini, del responsabile del settore giovanile Antonio Moretti e del dirigente Alessandro Graziotto. Per l’amministrazione comunale erano presenti il consigliere con delega allo sport Tommaso Romanelli e l’assessore al turismo Ilaria Lorenzini. Entrambi hanno augurato il meglio alla squadra e si sono dichiarati orgogliosi di ospitare per la prima volta una formazione, considerandola un importante segnale di crescita per il movimento calcistico locale e lo sport in generale.