Incendio in un emporio di Milano | tre vittime giovanissime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – È di tre morti il tragico bilancio dell’scoppiato ieri sera in undi articoli cinesi a. Le, tutte, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una ragazza di 24 anni. La drammatica notizia è stata diffusa dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente con cinque mezzi del Comando di. Notte di lavoro per i vigili del fuoco Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate tutta la notte, mentre i soccorritori si sono impegnati anche nella messa in sicurezza del magazzino. Le cause dell’restano al momento sconosciute e sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo. I vigili del fuoco sono tuttora impegnati nel raffreddamento degli ambienti, operazione necessaria per evitare eventuali riprese delle fiamme, e nello smassamento del materiale presente nell’