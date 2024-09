Grave incidente sulla Statale Tre auto coinvolte 34enne grave al Fazzi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unstradale nel Salento. Il sinistro si è verificatostrada274, nei pressi dello svincolo per Taviano, coinvolgendo in tutto tre: una Nissan Qashqai, una Fiat Panda e una Renault Koleos che sono venute a contatto tra di loro. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 di oggi pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire e per cause ancora tutte da stabilire. Dopo l’impatto, la Nissan si è ribaltata completamente e pericolosamente al centro della carreggiata, con a bordo due turisti di Torre del Greco, di 40 e 44 anni. La Fiat Panda, invece, era occupata da unadi Messina, mentreRenault viaggiava un 59enne di Taurisano con la figlia.