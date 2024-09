È morto Chad McQueen l’attore figlio di Steve McQueen | aveva recitato in Karate Kid e Dutch

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)non ce l’ha fatta. E’a 63 anni nel suo ranch a Palm Desert, in California.della star di Hollywood, era noto per il suo ruolo dinei primi due film della fortunata saga cinematograficaKid. Il decesso è avvenuto mercoledì 11 settembre, ma la famiglia ha reso noto la notizia solo ora. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati la moglie, Jeanie, e i figli, Madison e Chase, con un lungo post su Instagram: “Con dolore annunciamo la morte di nostro padre. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l’esempio di una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è stata anche un modo per onorare la memoria di suo padre, un testamento ai valori che gli sono stati tramandati.