Due stelle sul cuore Lautaro | più trofei e più film Oscar o Pallone d’Oro? Scelgo…

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Questo scudetto è stata l’emozione più grande della mia carriera, almeno a livello di club. Poi certo, c’è il Mondiale vinto con l’Argentina, che per me è stato il sogno da bambino che ho potuto realizzare. È molto difficile fare una classifica“.Martinez si emoziona guardando “Duesul“, ilche racconta la cavalcata del 20° Scudetto dell’Inter. Ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”,aggiunge: “questa seconda stella mi resterà dentro per sempre. E lo stesso vale per i miei compagni. È una cosa speciale, è la verità, è realmente straordinario. E questoci dà la possibilità di rivivere le emozioni vissute lungo tutta la stagione. È stato un anno impegnativo, ma con il lavoro di gruppo siamo riusciti a costruire qualcosa di incredibile“.