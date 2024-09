Da Beckham ai reali commosso addio a Eriksson

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdĂŹ 13 settembre 2024) AGI - Commozione a Torsby, in Svezia, per i funerali di Sven Goran. Membri della famiglia reale svedese, tanto mondo del calcio, da Davida Roy Hodgson fino ai rappresentanti di diversi suoi ex club come la Lazio: erano 600 le persone che hanno assistito alle esequie nel paesino in cui era cresciuto il grande allenatore svedese, morto il 26 agosto all'eta' di 76 anni. In tanti hanno assistito da un maxi-schermo all'esterno alla messa celebrata in inglese nella chiesa di Fryksande, davanti a un pittoresco lago, che poteva ospitare solo 200 persone. Â Ad accogliere gli ospiti sono stati il papĂ del tecnico, il 95enne Sven, e i figli Lina e Johan. Nell'omelia sono stati ricordati gli ultimi mesi di vita dell'ex allenatore di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con il sogno avverato a marzo di allenare il Liverpool in una partita per beneficenza.