Coppa Davis 2024 Italia a caccia della qualificazione anticipata Stessa sorte anche per Spagna USA e Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quarta giornata per la fase a gironi delle Finali di. Un venerdì dove possono esserci già tantissimi verdetti, con molte squadre che hanno la possibilità di qualificarsi con un turno d’anticipo. Andiamo a vedere tutte le partite di oggi. GRUPPO A (Bologna)e Belgio hanno la possibilità di staccare il biglietto per le finali di Malaga con un turno d’anticipo. Agli azzurri di Filippo Volandri serve il 3-0, mentre ai belgi basterà una vittoria con qualsiasi punteggio, ma chiaramente Bergs e compagni partono abbastanza sfavoriti nel pronostico. Ci dovrebbe essere un cambio tra le fila azzurre, visto che l’acciaccato Matteo Arnaldi lascerà il posto a Flavio Cobolli, che farà così il suo esordio in maglia azzurra e proprio contro Bergs che ha appena battuto allo US Open.