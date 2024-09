Conte al Napoli | In 100 giorni ha ricostruito gli azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Antoniocompie 100sulla panchina del. La ricostruzione parte da lui, con la fiducia totale di De Laurentiis Antoniofesteggia oggi i suoi primi 100alla guida del. Scelto da De Laurentiis come “gladiatore” per riportare gliai vertici dopo una stagione deludente, il tecnico ha già lasciato il suo segno. Il Corriere dello Sport sottolinea l’impatto di: “Il signor Antonio, centodi panchina azzurra oggi, è stato il gladiatore di Aurelio: il generale della ricostruzione di un gruppo che già oggi gli assomiglia molto di più e che ben presto, meglio prima che poi, dovrà essere a sua immagine e somiglianza.” La vittoria in rimonta contro il Parma ha mostrato i primi frutti del lavoro di: “È tornato il carattere, lo spirito, la voglia di lottare.