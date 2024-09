Come X Factor Ecco la finale dei cantanti della Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sale l’attesa per la seratadel Canta, il più importante concorso canoro riservato alle voci emergentimusica italiana che quest’anno taglia il traguardo38esima edizione. L’appuntamento è per domani alle 21 all’oratorio di Birago di Lentate sul Seveso. Saranno dodici ifinalisti ch saliranno sul palco a contendersi il prestigioso concorso ideato e organizzato dal promoter Dino Angelini. "Siamo molto soddisfatti – ha affermato Dino Angelini – per questa edizione che ancora una volta ha messo in evidenza le qualità di molti giovani. Lo scopo di questa kermesse è proprio quello di valorizzare le giovani voci che altrimenti non troverebbero molte altre occasioni per esibirsi in pubblico".