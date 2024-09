Beko l’urlo dei 300 Sciopero e presidio | E’ solo il primo passo Garanzie sul futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) "La gente come noi non molla mai". E’ il messaggio forte e chiaro lanciato ieri mattina dai 299 lavoratori diEurope, con unodi due ore tra la fine dele l’inizio del secondo turno e undavanti alla fabbrica.’assaggio’ di mobilitazione nello stabilimento di viale Toselli, a fronte dell’improvvisa chiusura di due siti produttivi in Polonia e del trasferimento della produzione in Turchia. Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil, affiancata dalla segretaria generale Alice D’Ercole, ha lanciato un ultimatum: "Questo èl’inizio. I fatti avvenuti in Polonia, dove 1.800 persone sono rimaste senza lavoro, sono esemplificativi del modo di fare di. Sono certa che il piano industriale c’è, ma certe strategie sono l’antipasto di quello che ci verrà servito, per questo vogliamo mostrare che in Italia certe cose non si possono fare".