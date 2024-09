Atletica finali Diamond League 2024 | a Bruxelles Simonelli secondo Furlani giù dal podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mattiachiude in quarta posizione la prova di salto in lungo maschile nella prima giornata delledella Wandadileggera a. L’azzurro viene beffato all’ultimo salto da Miltiadis Tentoglou, che lo scavalca saltando in 8.15., invece, che in stagione è stato l’unico azzurro a trovare ilin tutte le tre maggiori competizioni (Mondiali, Europei e Olimpiadi), non è andato oltre il 7.88 fatto registrare al primo salto. A vincere il diamante è, un po’ a sorpresa, il giamaicano Tajay Gayle con il primato stagionale di 8.28, davanti a Simon Ehammer, che all’ultimo salto fa 8.16 sorpassando nuovamente proprio Tentoglou. Dalla pista diarriva l’ottima prestazione di Lorenzo, che conferma la crescita vista a Brescia dopo un periodo un po’ spento e con il tempo di 13.