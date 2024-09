Viareggio torna a casa l’imprenditrice Cinzia Dal Pino | È provata non voleva uccidere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il gip del Tribunale di Lucca ha convalidato il fermo perDal65enne accusata di omicidio. Il giudice per le indagini preliminari ha comunque accolto la richiesta della difesa della donna riguardante la misura cautelare degli arresti domiciliari. La pm Sara Paolino, invece, aveva chiesto la conferma della misura cautelare in carcere.Dalè accusata di aver ucciso a, in via Cop, tre notti fa, il 47enne algerino senza fisa dimora Said Malkoun, schiacciandolo con la sua auto contro la vetrina di un negozio. Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, poco prima l’uomo aveva rapinatodella borsa. Ad incastrarla le immagini della videosorveglianza.Dal(ANSA FOTO) – cityrumors.