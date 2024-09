van de Zandschulp-Fonseca oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Botic van dese la vedrà contro Joaonel primo incontro di singolare di Olanda-Brasile, confronto della fase a gironi di. Reduce dal successo ai danni di Collignon contro il Belgio, che però non ha permesso alla sua squadra di evitare la sconfitta, l’olandese va a caccia di un’altra vittoria. Il suo avversario sarà l’enfant prodige, uno dei giovani più promettenti di tutto il circuito che 24 ore fa ha lottato con Berrettini, arrendendosi però in due set. I due non si sono mai affrontati in carriera. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO I due giocatori scenderanno in campo, giovedì 12 settembre, come primo incontro dalle ore 15:00.