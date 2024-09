Trionfa agli MTV VMA 2024 e ringrazia il fidanzato Travis Kelce | Tutto ciò che tocchi si trasforma in felicità

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 12 settembre 2024) Taylor Swift brillaMTV VMATaylor Swift è emersa come la star degli MTV Video Music Awards (VMA), tenutisi all’UBS Arena di Elmont, New York. La sua performance alla cerimonia di premiazione di quest’anno è stata a dir poco spettacolare, guadagnandosi sette premi su un totale di dodici nomination. Questo risultato rafforza la sua posizione come una delle figure più influenti della musica odierna. Risultato da record In un momento storico, Taylor Swift ha superato il record di Beyoncé per il maggior numero di VMA da solista, vantando ora un totale di 30 premi, rispetto ai 26 di Beyoncé. Questo risultato segna un nuovo apice nell’illustre carriera di Taylor, evidenziando il suo successo senza pari e il suo impatto continuo sull’industria musicale.