Tir si ribalta sull’autostrada A7 | autista in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oggi pomeriggio, intorno alle 16, un tir si ètoA7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione di Genova. L’, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, causando l’incidente. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico e uno addominale oltre a una brutta ferita, è stato sedato e intubato. L’del tir è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a gestire il traffico, attualmente deviato sulla sola corsia di sorpasso. Si sono formati 4 chilometri di coda nella zona. L'articolo Tir siA7:inproviene da The Social Post.