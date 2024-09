Sta male vive per strada Il dramma dell’ex famoso | il grande successo poi l’oblio Oggi è irriconoscibile

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Finito in disgrazia, are per lacome clochard. La situazione è stata resa pubblica attraverso un appello sui social fatto da Giusy Caldo, che insieme ad altri volontari sta cercando di aiutare l’ex, nella speranza di migliorare la sua condizione e si è presa cura del suo cane Ciccio. “Ho mandato un’associazione di terzo settore che si occupa di clochard – ha scritto – Questa associazione collabora con dei medici ed hanno un’ambulanza in cui curano e visitano i clochard presenti in città”. “Tramite il loro intervento hanno predisposto un day hospitalall’Ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Non sappiamo se seguirà un ricovero nei prossimi giorni o meno. Ieri siamo andati a prendere il suo cane Ciccio per portarlo in una pensione che lo sta ospitando”, le parole della volontaria che ha affidato il cane Ciccio a una struttura.