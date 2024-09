Seconda vittoria in amichevole per la Savino Del Bene Volley contro Perugia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Black AngelsDel0-5 (19-25, 20-25, 14-25, 21-25, 3-15) BLACK ANGELS: Gryka 2, Traballi 2, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari 1, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini 3, Cogliandro n.e., Cekulaev 11, Németh 14, Gardini 7, Rastelli 1, Ungureanu 7. All.: Giovi A.DEL: Herbots 10, Castillo (L1), Ruddins 12, Villani 1, Parrocchiale (L2), Bajema 3, Graziani 7, Nwakalor 11, Carol 6, Baijens 4, Antropova 13, Mingardi 6, Gennari 5, Bernardeschi n.e.. All.: Antiga S. Attacco: 33% – 49% Ricezione Pos. (Prf.): 41% – 43% (21% – 25%) Muri: 5-12 Ace: 4-13– Ok anche il secondo allenamento congiunto consecutivo con le Black Angelse secondo successo del precampionato per laDel