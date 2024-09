Scherma | Luigi Mazzone si candida alla presidenza della Federazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “La nostra è una squadra che può garantire un cambiamento reale mantenendo la linea di continuità. Questo perché siamo tutta gente che ha vissuto questo mondo. Io per primo ho fatto atleta, ho fatto il maestro, faccio il dirigente, ma ponendomi con una linea di demarcazione importante. Penso sia importante garantire la storicitànostrache possa realmente garantire un cambiamento che è di una generazione diversa. Per questo l’abbiamo proprio chiamata ‘Generazione. Daniele Garozzo è un medico ed è un è stato un grande atleta ed è l’esempio di come si possa coniugare un’attività sportiva di altissimo livello e una laurea in medicina. Bebe Vio è una delle icone del nostro sport che ha fatto poi dell’inclusione sociale uno dei valori fondamentali. L’inclusione sociale promossa da da Bebe Vio va al di làmedaglia vinta.