Prima mano robotica a controllo magnetico L’invenzione nata a Pisa

(Di giovedì 12 settembre 2024) Funziona oltre le aspettative lamai realizzata al mondo: Daniel, un italiano di 34 anni, ha potuto sperimentarla per 6 settimane, riuscendo in una varietà di compiti che richiedono precisione, come aprire un barattolo, usare un cacciavite, tagliare con un coltello e chiudere una zip. "Questo sistema mi ha permesso di recuperare sensazioni ed emozioni perdute – racconta –. È stato come muovere di nuovo la propria". Il dispositivo, che rappresenta un significativo passo in avanti per il futuro delle protesi, è stato messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Istituto di Biodella Scuola Superiore Sant’Anna di, che ha pubblicato i risultati ottenuti sulla rivista Science Robotics.