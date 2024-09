Post alluvione priorità alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) La demolizione e la ricostruzione di ponti, la realizzazione di vasche di laminazione (o casse di espansione) e la riqualificazione di borghi, con l’obiettivo principale di mettere inla popolazione e di proteggere i territori, dal bacino del Misa-Nevola al comprensorio del monte Catria, nell’alto Pesarese: il piano antida 130 milioni di euro (ma le risorse aumenteranno) è un obiettivo che la Regione Marche non può (né deve) permettersi in nessun modo di fallire. A due anni dal disastro nella vta del Misa e su, fino al Pesarese, che provocò la morte di tredici persone e danni per quasi due miliardi di euro, la prevenzione del rischio idrogeologico resta tra leper un territorio fragile come quello marchigiano, al pari di molte altre regioni italiane.