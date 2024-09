Pattinaggio artistico a rotelle | Caputo argento nella gara junior femminile ai Mondiali Bronzo per Ricci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Campionati2024 di, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni alla Fiera di Rimini nell’ambito dei World Skate Games, la maxi competizione che racchiude in unico luogo, quest’anno l’Italia, tutti gli eventi iridati delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Matildeha infatti conquistato uno splendido, lasciandosi davanti soltanto la solita Madalena Costa, anche in questa occasione semplicemente ingiocabile. Ottimopoi per Danieleche, in rimonta ,ha portato a sei il conto dei metalli tricolore.