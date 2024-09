Occupazione in crescita ma scendono le ore lavorate

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2024, l’input di lavoro, misurato dalle ore, è diminuito del -0,2% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dell’1,6% rispetto al secondo trimestre 2023. Nello stesso periodo il Pil ha registrato unasia in termini congiunturali (+0,2%) sia in termini tendenziali (+0,9%). E’ quanto emerge dai dati Istat sul mercato del lavoro. Gli occupati aumentano in termini congiunturali di 124 mila unità (+0,5% rispetto al primo trimestre 2024), a seguito delladei dipendenti a tempo indeterminato (+141 mila, +0,9%) e degli indipendenti (+38 mila, +0,7%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-55 mila, -1,9%); cala il numero di disoccupati (-84 mila, -4,6% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+32 mila, +0,3%).