Make up occhi | la vie en rose

(Di giovedì 12 settembre 2024) Simbolo della femminilità per eccellenza, la storia d’amore tra il colore rosa e il mondo della moda dura da decenni. Dalla sua sfumatura luminosa e sfacciata - il rosa shocking - inventato da Elsa Schiaparelli all’ultima interpretazione di Pierpaolo Piccioli per Valentino. Così anche il beauty, nonostante le incursioni del Gen Z Yellow, non può che cedere al fascino intramontabile del rosa che ha decretato il successo di brand come NARS e Charlotte Tilbury. Il blush «Orgasm» che promette un colorito rosato e luminoso come dopo una notte di passione, per la primavera si declina in nuovi prodotti dalla palette per glialle tinte labbra. «È un mix tra il suo nome audace e la sua shade universal che lo ha reso così popolare» ha dichiarato François Nars, founder and creative director del brand. «Anche le nonne amano Orgasm».