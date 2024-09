L’umanità in stallo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il cosiddetto “tempo sospeso”. Non il passo di danza, ma la forma di attesa, quasi spasmodica del verificarsi di eventi paventati, e che potrebbero concretarsi, va inteso così. Ciò che lascia se non attoniti, quanto meno perplessi, una buona quota dei cittadini del mondo, è che un’altrettanto consistente frazione di quegli stessi si è messa in una posizione di attesa. Ricorda così, seppure da lontano, la posizione didi un aereo. Per rendere più chiaro tale concetto, si può aggiungere che, come per la macchina volante, la spinta che dovrebbe accompagnarea procedere e a progredire sta perdendo pericolosamente la sua potenza. Mentre in tal modo per l’aereo è inevitabile precipitare, perla conseguenza è diversa. Non potendo nè rimanere ferma, nè tanto meno avanzare, essa finisce con l’arretrare.