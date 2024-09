L’isola felice dei funghi è qui | Il Casentino come le Dolomiti Annata con produzione da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Sonia Fardelli PRATOVECCHIO Ille. Per bellezza dei paesaggi, qualità delle strutture ricettive ed anche per un’ottimadi. A dirlo è Antonio Gennari, micologo aretino, che dopo aver per anni lavorato alla Asl, adesso guida il gruppo micologico Bresadola. "Ilha boschi bellissimi e vette che arrivano anche a 1.600 metri. E non ha davvero nulla da invidiare alleche sono soltanto più conosciute. E nella vallata sparse in ogni luogo ci sono anche ottime strutture ricettive che consentono di passare qui al meglio qualche ora o qualche giorno. C’è un ristorante perfino di cima al Pratomagno". E adesso poi c’è un’attrattiva in più per recarsi in: ladi