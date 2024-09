Inter a lavoro verso Monza Inzaghi trama qualcosa | il programma!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’continua a preparare il match contro ildi domenica. Ildella settimana è già chiaro, a differenza delle scelte di. Il mister potrebbe sorprendere.– Gli impegni delle Nazionali possono dirsi finalmente conclusi. Proprio quest’oggi l’riabbraccia gli ultimi reduci dalla sosta, in particolare Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Denzel Dumfries. La trasferta di, indomenica alle ore 20.45, si avvicina sempre di più e Simonenecessita di avere tutto il gruppo a disposizione. Il tecnico piacentino, infatti, nei prossimi giorni dovrà effettuare delle importanti valutazioni, considerando una serie di fattori come il minutaggio dei Nazionali, il poco tempo a disposizione per preparare il match contro i brianzoli e il valore delle successive due sfide, contro Manchester City e Milan.