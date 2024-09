Il rilancio dei mestieri Un’app avvicinerà i giovani alle imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le prime 290si sono già fatte avanti: apriranno le loro porte agli studenti di quarta e quinta superiore che li contatteranno, attraverso(lablab.regione.lombardia.it) per conoscerle e vedere - dal vivo - i diversi professionisti al lavoro. Così Regione Lombardia ha presentato l’ultimo tassello, studiato per orientare i. Si chiama LabLab. "L’obiettivo – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – è potenziare ulteriormente l’istruzione e la formazione professionale in raccordo con le filiere economico-produttive. Contiamo di agire a monte della filiera: favorendo l’apertura delle aziende al mondo scuola, necessaria a prevenire il fenomeno del mismatch, ma anche la libertà di scelta degli studenti che potranno indirizzare le proprie aspirazioni, toccando con mano le offerte di un mondo che cambia rapidamente".