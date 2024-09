Harvey Weinstein ha rischiato di morire prima dell' operazione al cuore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'avvocato di, che sembra destinato ad affrontare nuove accuse in tribunale, ha aggiornato sulla complicata situazione di salute del produttore.dovrà affrontare ulteriori accuse in tribunale e la notizia è stata annunciata in aula oggi, a pochi giorni dai problemi medici che lo hanno costretto a sottoporsi a un'al. Gli avvocati'ex produttore hanno infatti rivelato che il loro cliente hadie, ovviamente, non poteva essere presente. Le condizioni diL'avvocato Arthur Aidala ha detto al giudice Curtis Faber cheè alle prese con una situazione molto difficile ed è in condizioni critiche dopo essere quasi morto, effettuata d'urgenza, alsubita nella giornata di domenica. Il legale