Fra ecologia e memoria Festivalto | tante iniziative Tre giorni di musica e libri

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tre giornate a ingresso libero di concerti e incontri letterari, campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo, da venerdì a domenica negli spazi all’aperto della Limonaia del Parco Corsini e in piazza Montanelli a Fucecchio. ’Cittadinanza attiva, tra, comunità , arte ed’ è il tema di questa terza edizione che vedrà grandi ospiti, i giganti del rocksteady The Bluebeaters e il duca dell’organo Hammond Enri Zavalloni. Tommaso Sacchi con il suo libro ’Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana’. E ancora, la tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità eper avvicinare i giovani a tematiche ambientali. Per i fan della bici vintage ecco poi Cantilovers. Vi è venuto un certo appetito? Venerdì 13 e sabato 14, si cena alla Limonaia con le delizie di Sesamo.