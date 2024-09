Fiorentina | i Viola attendono Gudmundsson attaccante a processo in Islanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Laconta di avere a propria disposizione anche Albertin occasione della trasferta di domenica contro l’Atalanta. Il grande colpo di mercato deinon ha ancora debuttato con la squadra, a causa di un problema al polpaccio. Inoltre, da lunedì,si trova a Reykjavik, in, per l’udienza delche lo vede coinvolto con l’accusa di ‘cattiva condotta sessuale’. Nel corso dell’estate 2023 il caso era stato archiviato, per essere poi riaperto lo scorso febbraio. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna che ha sporto denuncia avrebbe chiesto la condanna, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento di circa tre milioni di corone islandesi. Una seconda udienza è fissata a domani mattina, dopo che in quella odiernasi è dichiarato ancora una volta innocente.