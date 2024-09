Estra il recupero di Childs | Pronto a combattere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Eric Paschall è finalmente arrivato a Pistoia. Ieri l’ala americana è atterrata all’aeroporto di Firenze per poi giungere in città e sottoporsi alla visite mediche di rito. Oggi pomeriggio Paschall sarà a disposizione del coach Dante Calabria per il suo primo allenamento con la maglia biancorossa e sabato sera con tutta probabilità sarà con la squadra al Trofeo Lovari di Lucca. Difficile dire se Paschall riuscirà a giocare qualche minuto ma non è neppure da escludere. Chi sarà sicuramente in campo ea dare il proprio contributo è Elijahche dopo il leggero stiramento è tornato a lavorare con il gruppo. Un ritorno in Italia perdopo l’esperienza a Trapani in A2 e un’opportunità importante per farsi vedere sul grande palcoscenico della serie A.