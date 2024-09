Disperdere le ceneri di Gramsci nel vento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non si tratta di contendersi ledi, ma di disperderle finalmente al. La sua vera egemonia è consistita in questo: ha convinto tutti, a destra non meno che a sinistra, a parlare di cultura in termini di egemonia. Solo che oggi, grazie al cielo, nessun attore politico tradizionale ha i mezzi per instaurare un’egemonia, e i piani di contro-egemonia sono velleitari prima che patetici: una rappresaglia a colpi di fionda mentre fuori si combatte con i droni. Non che il problema fosse immaginario. Ciò che ne resta, però, è una sopravvivenza spettrale, il sedimento di stagioni evaporate di cui neppure i protagonisti hanno piena contezza. Ho ripensato, in questi giorni, a una sortita di Corrado Augias di pochi anni fa.