Ciclismo Europei 2024 | start list e favoriti prova in linea maschile van der Poel a caccia dell’oro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il 15 settembre, con partenza alle ore 12.30, i corridori si daranno battaglia nei 222.8 km da Zolder ad Hasselt che assegneranno le medaglie nellain. Si partirà con tre giri e mezzo del circuito di Hasselt prima di fare tre giri del circuito più grande con i pavé. A seguire un altro giro e mezzo del circuito di Hasselt fino al traguardo, per un totale annunciato di 220 chilometri e 1273 metri di dislivello. In gran parte i top riders non ci saranno, ma Mathieu van derandrà aeuropeo per la sua Olanda. Non ci saranno altri avversari sulla carta impegnativi per VDP, ma Mads Pedersen (Danimarca), Jasper Philipsen (Belgio), Cristophe Laporte (Francia) e Stefan Kung (Svizzera) potrebbero essere insidiosi in caso di arrivo in volata.