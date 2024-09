Che fine ha fatto Jimmy Roty? Vive a Lodi e fa novant’anni | The Voice Senior? Non me la sento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Sabato soffierà sulle novanta candeline di una vita trascorsa per la grande parte sul palcoscenico a cantare e suonare con la sua voce calda e dolce da “crooner”: Luigi Rotigliano, in arte, ha una carriera formidabile alle spalle come formidabili erano gli anni Cinquanta e Sessanta tra orchestre jazz e musica rock che faceva breccia nei cuori dei teeneger. Per vent’anni è stato il frontman dell’orchestra del mitico saxofonista Fausto Papetti, circostanza che ha impreziosito il suo curriculum musicale in oltre sessant’anni di grandi esibizioni. “Ho cominciato a Lecce, la mia città, a diciassette anni - ricorda ancora perfettamente - facevo piano bar. Poi nel 1957 sono arrivato a Milano ed ho avuto occasioni importanti”, spiega con modestia.